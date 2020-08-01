البطريرك الراعي اتصل بقائد الجيش معايداً: لتقديم كل الدعم للجيش

قدّم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهانيه لقائد الجيش العماد جوزف عون بعيد الجيش في يوبيله الماسي وذلك في اتصال هاتفي معه مثمنا دور المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وافرادا في الدفاع عن لبنان واللبنانيين.

وشدد الراعي على وجوب تقديم كل الدعم للجيش اللبناني من كافة الأفرقاء لما بذله ولا يزال من تضحيات وتفاني في تأديته للمهمات العسكرية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاستشفائية التي توكل اليه ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والعصيبة التي يمر بها لبنان.