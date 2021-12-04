اتصال ماكرون “يعدل” من وضع دولار السوق السوداء.. كم سجل مساءً؟

سجل سعر صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً مساء اليوم في السوق السوداء، حيث تراوح ما بين 22400 و 22450 ليرة لكل دولار أميركي بعد أن سجل عصر اليوم السبت تسعيرة للدولار ما بين 23675 – 23725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

الانخفاض الذي طرأ فجأة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أتى بعد الاتصال الذي جرى مساء اليوم بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

حيث أكد ميقاتي خلال الاتصال على ضرورة إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية.

في السياق، كشف الخبير الإقتصادي محمد جباعي أمس أنه “تم تهريب 17 مليار دولار منذ 17 تشرين الاول 2019 و17 مليار دولار منذ عام 2017 اي 35 مليار وهذا ما تسبب بتأزيم المشكلة”

وفي حديثٍ تلفزيوني شدد على انّ “سعر الصرف يتأثر تلقائياً بالظروف السياسية ولكن لا يتغيّر بطريقة سريعة الا وفق آليات اقتصادية”.

ورأى أنه “يجب إعادة رسملة الفوائد للمودعين الصغار وإعادة أموالهم كما أن مودع الليرة اللبنانية يُغتبر مظلوماً لأن القوى السياسية والمصرف المركزي أوهما الشعب بأن العملة مستقرة”.