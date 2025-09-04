اتصال هاتفي بين الرئيس عون وقائد "اليونيفيل".. وهذا ما تم بحثه

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب ” اليونيفيل” الجنرال ديوداتو ابانيارا، مطمئنا الى سلامة العسكريين الدوليين الذين تعرضوا مع آلياتهم لاعتداء اسرائيلي من مسيرات القت قنابل في اتجاههم خلال قيامهم بواجبهم قرب بلدة مروحين في الجنوب في ازالة حواجز طرقية تعيق الوصول إلى مواقع ” اليونيفيل ” على الحدود.

وابلغ الرئيس عون الجنرال ابانيارا ادانة لبنان لهذا الاعتداء الأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي ، والذي وقع بعد اقل من اسبوع لتمديد مجلس الامن الدولي ولاية “اليونيفيل ” حتى نهاية العام ٢٠٢٧”.

واعتبر أن “مثل هذه الاعتداءات تؤكد مرة جديدة ان اسرائيل ماضية في تحدي ارادة المجتمع الدولي الذي نادى قبل ايام معدودة بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها في الجنوب واعادة الاسرى اللبنانيين وتطبيق القرار ١٧٠١ تطبيقا كاملا”.

وأشار إلى أن “أخطر ما في الاعتداء الاخير على الجنود الدوليين ان اسرائيل كانت على علم مسبق بعمل اليونيفيل في ازالة العوائق الطرقية في منطقة الخط الأزرق، ما يعني ان استهدافها القوة الدولية كان متعمداً وعن سابق تصور وتصميم ، الأمر الذي يوجب تحركاً دولياً لإلزام إسرائيل على وضع حد لانتهاكاتها المتكررة لقرارات مجلس الامن والحصانات الدولية المعطاة لعمل حفظة السلام في العالم ، لاسيما وان الاعتداءات الاسرائيلية على المدن والقرى الجنوبية مستمرة بشكل دائم وهي توقع يومياً شهداء وجرحى وتستهدف سكاناً امنين ومنازل ومنشآت مدنية”.