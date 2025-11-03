اتفاقية بين لبنان ومصر.. و الوزير رسّامني يوقّع 3 اتفاقات استراتيجية في النقل والصناعة والطيران

اختُتمت في القاهرة أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانية – المصرية المشتركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

وشهدت الاجتماعات التوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين لبنان ومصر، شملت مجالات الاقتصاد، التجارة، النقل، التعليم، الزراعة، الطاقة، المالية، الصناعة، البيئة، حماية المستهلك، إضافة إلى التعاون بين الأجهزة الرقابية في البلدين.

وفي إطار تمثيله للبنان، وقّع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ثلاث اتفاقات استراتيجية، جاءت على الشكل الآتي:

1. اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين لبنان ومصر، وتهدف إلى تعزيز حركة الملاحة البحرية، تبادل الخبرات الفنية، وتطوير التعاون بين الموانئ في البلدين.

2. البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي، ويهدف إلى تطوير القدرات الصناعية، تحفيز الشراكات الإنتاجية، وتبادل التكنولوجيا والخبرات في مجالات الصناعة والنقل.

3. بروتوكول التعاون التدريبي في مجال الطيران المدني، ويهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير التدريب الفني المتخصص في قطاع الطيران.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل أنّ هذه الاتفاقات تشكّل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين لبنان ومصر، بما يسهم في دعم مجالات النقل والصناعة والطيران، ويعزّز مسار التنمية المستدامة في البلدين.

وأكد أن هذه المبادرات تعكس التزام البلدين بتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية، بما يلبّي تطلعات التنمية والتقدم المشترك.