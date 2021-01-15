اتفاقية بين مرفأ بيروت ومجموعة فرنسية لمعالجة الردم

وقعت اليوم ادارة واستثمار مرفا بيروت اتفاقية مع مجموعة “ريسي غروب” الفرنسية في حفل حضره وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار ، رئيس مجلس ا دارة المرفا باسم القيسي ، رئيس القسم الاقتصادي والتجاري والمالي في السفارة الفرنسية في لبنان فرنسوا دو ريكولفيس، ممثل وزير الاقتصاد والتجارة مدير اهراء الحبوب في المرفأ اسعد حداد، ممثلو المجموعة الفرنسية كريستوف ديبوف وجريمي كودريه وفيانيه مرشيرز، وعضو مجلس ادارة المرفا ميشال عواد، ومدير العلاقات العامة في مرفأ بيروت توفيق لطيف .

بدءاً، ألقى القيسي كلمة توجه فيها بالشكر الى الدولة الفرنسية على اهتمامها بمرفأ بيروت وهي اعطت مساعدات مالية الى ثلاث شركات فرنسية كمجموعة “ريسي غروب” لتقوم بدراسة كيفية معالجة الردم والانقاض واعادة تدويرها لاستخدامها لاحقا في الانشاءات المتوقعة .

وستقوم المجموعة برفع دراستهاالى الجهات الفرنسية المعنية لتقييم امكانية استمرار مساعدتها شركات فرنسية اخرى لتقوم بتحطيم الردم والانقاض ، وتم اليوم توقيع العقد بين هذه المجموعة وادارة المرفا لتنفيذ الدراسة من قبلها من دون اي اكلاف تتحملها ادارة مرفا بيروت.

ثم تحدث رىيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية، فأكد اهتمام الدولة الفرنسية بمساعدة مرفأ بيروت على اعادة اعماره .

وشكر الوزير نجار الدولة الفرنسية والرئيس ماكرون والشعب الفرنسي على عاطفته تجاه لبنان “علما ان الجيش الفرنسي لعب دورا انسانيا في هذا المرفأ”.

واشار نجار الى ان الاتفاق الذي يوقع اليوم هو هبة من الدولة الفرنسية الى المجموعة الفرنسية لاعداد دراسة حول معالجة الردم والانقاض في المرفأ، متمنيا للمجموعة النجاح في تنفيذ مهامها بما يعود بالفائدة على مرفأ بيروت .

وتحدث عن المجموعة فانييه مرشيرز فاكد ان المجموعة توقع هذا الاتفاق لانجاز دراسة كيفية معالجة الردم والانقاض في مرفأ بيروت بطريقة بيئية مثلى.

وفي نهاية حفل التوقيع تم تبادل نسخ الاتفاق.