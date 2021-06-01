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اتفاقية بين وزير الصحة وضاهر لتأمين لقاحات فايزر للمواطنين

1 - يونيو - 2021
توقيع اتفاقية بين ضاهر ووزير الصحة

توقيع اتفاقية بين ضاهر ووزير الصحة

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وقع النائب ميشال ضاهر مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، اتفاقية لتأمين لقاحات “فايزر” عبر وزارة الصحة العامة.

وتنص الاتفاقية على أن يصل اللقاح على مراحل، ابتداء من حزيران الحالي.

وأكد ضاهر أن “هذه المبادرة هي استكمال للمبادرة الأولى والتي اشترى خلالها 10 آلاف لقاح “سبوتنيك” الروسي، الذي تسلم منه 4000 لقاح من اجمالي الكمية، تم تقديمها للمواطنين في نيسان الماضي.

وقال: “اتخذت خطوة شراء لقاحات فايزر لمتابعة عملية تلقيح المواطنين بعدما تأخرت الشركة بتسليمه الكمية المتبقية من سبوتنيك،أي 6000 لقاح، وذلك إيمانا مني بأن تدخل القطاع الخاص في عملية التلقيح سيساهم في تسريع بناء المناعة المجتمعية وعودة حياة الناس الى طبيعتها”.

وشكر وزير الصحة على “جهوده وخاصة هذه الخطة النوعية التي فتحت الباب للقطاع الخاص لمساعدة الدولة اللبنانية في تأمين اللقاح للبنانيين جميعا”.

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