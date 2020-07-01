اتفاقية تعاون بين الجيش والبلمند

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تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش في اليرزة، توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش وجامعة البلمند (UOB)، تضمنت بروتوكول تعاون أكاديمي وتسهيلات للعسكريين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين وعائلات العسكريين الشهداء.

ووقع الاتفاقية عن جانب المؤسسة العسكرية قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيسها البروفسور الياس الوراق بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

ولفت البروفسور الوراق إلى أن “هذه الاتفاقية تعكس العلاقة المثمرة بين جامعة البلمند والجيش وتجسد رسالتهما المشتركة في خدمة الوطن”.

من جهته، أعرب قائد الجيش عن شكره وتقديره العميق للجامعة على مبادرتها، معتبرا “أن التحصيل العلمي مكون أساسي من مكونات تميز العسكريين والضباط وتطورهم على الصعيدين الشخصي والمهني”.