اتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي

وقّعت وزارة الزراعة ممثلة بالوزير الدكتور عباس الحاج حسن مع برنامج الأغذية العالمي WFP ممثلا بعبدالله الوردات اتفاقية تعاون تتعلق بمشروع معالجة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من خلال الشراكة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن “برنامج الأغذية العالمي WFP يقترح تقديم حزمة من المساعدات الفنية تهدف إلى تحقيق ما يلي:

– مساعدة وزارة الزراعة في إنتاج معلومات وتحليلات موثوقة ومستدامة في الوقت المناسب حول الأمن الغذائي والتغذية لتسهيل عملية تطوير سياسات وتدخلات وطنية وإقليمية فعالة تهدف إلى الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

– تعزيز قدرة وزارة الزراعة على تقديم برامج متكاملة لدعم القدرة على الصمود وسبل كسب العيش لمجتمعات اللبنانيين واللاجئين الأكثر ضعفا.

– بناء شراكة قوية مع قطاع الأمن الغذائي والزراعة في لبنان”.