اتفاق بين جامعتي “البلمند وسنترال لانكشاير” لتطوير برامج ما قبل الطب

وقّعت جامعة البلمند – لبنان (UOB) وجامعة سنترال لانكشاير (يوكلان قبرص – UCLan Cyprus) إتفاق مبدئي خلال اجتماع عقد في حرم جامعة البلمند الرئيسي في الكورة، بحضور السيد أندرياس فيراس، رئيس بلدية لارنكا، والسيد فلوروس فونياتيس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس جامعة يوكلان – قبرص، والدكتور إلياس ورّاق، رئيس جامعة البلمند بحضور عدد من المسؤولين في المؤسّستين.

استهل وفد جامعة سنترال لانكشاير زيارته إلى جامعة البلمند بلقاءٍ مع صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي في المقر البطريركي، ثم زيارة دير سيّدة البلمند البطريركي، تلتها جولة على المختبرات والأقسام في مبنى كليّة الطب والعلوم الطبّية حيث كان في استقبالهم نائب الرئيس وعميد كلية الطب الدكتور سامي عازار.

وفقًا لهذه الاتفاقية، ستعمل جامعة البلمند عن كثب مع جامعة يوكلان – قبرص على تطوير البرامج التحضيريّة للطبّ Pre-Med بالتزامن مع تأسيس كليّة طبّ في لارنكا.

يهدف هذا المشروع الأكاديمي إلى تطوير القطاع الصحّي في قبرص بشكلٍ عام، وفي لارنكا بشكلٍ خاص، من خلال تعزيز الرعاية الطبّية في المستشفيات العاملة ورفع مستوى خدماتها، ما يساهم في تحويلها إلى مراكز طبّية جامعية.

إنَّ هذا الجهد المشترك القائم بين جامعة البلمند، وهي جامعة لبنانية رائدة في العلوم الطبيّة، وجامعة يوكلان – قبرص، التي تتّبع النموذج المبتكر والفريد للتعليم القبرصي – البريطاني، سيؤدي إلى نتائج ناجحة تساهم بتعزيز قطاع الرعاية الصحيّة.