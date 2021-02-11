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اتفاق بين حسن ووهبة على آلية لتلقيح البعثات الديبلوماسية

11 - فبراير - 2021
حسن ووهبة

حسن ووهبة

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إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، الذي أوضح في تصريح أن اللقاء هدف لوضع آلية لإدراج السفارات والبعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان مع موظفيها وإدارييها المحليين من ضمن الخطة الوطنية للقاح.

وأشار وهبه إلى أنه تم الاتفاق على وضع آلية مشتركة بين وزارتي الخارجية والصحة العامة سيتم تعميمها على السفارات من ضمن سلم الأولويات الذي حددته اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح.

ولفت إلى أن البعثات من الفئات المستثناة وللديبلوماسيين حرية التنقل، لذا من المهم إدراجهم من ضمن المرحلة الأولى من التلقيح كي لا يصابوا أو ينقلوا العدوى لأي كان.

وشكر الوزير وهبه للوزير حسن تجاوبه، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية تولي البعثات الديبلوماسية كل العناية والإهتمام بسلامة أفرادها.

في سياق منفصل، التقى الوزير حسن، سفير جمهورية كولومبيا فيرناندو حلو، وتناول البحث شؤونا تتعلق بخطة مواجهة الوباء.

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