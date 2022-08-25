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اتفاق بين كل من ميقاتي وفيّاض وحايك لتفادي العتمة الشاملة.. ما مضمونه؟

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2022 6:26 مساءً
العتمة في لبنان

العتمة في لبنان

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اتفق كلٌّ من رئيس الحكومة “نجيب ميقاتي” ووزير الطاقة “وليد فياض” ومدير مؤسسة كهرباء لبنان “كمال حايك” على استخدام نحو ٤٠ ألف طن من الفيول أويل التي كانت مخصصة لمعملي المولدات العكسية في الذوق والجية، والتي طُرحت تساؤلات حول مواصفاتها.

ووفق معلومات “أل بي سي”، ستُستخدَم كميات من الفيول هذا في معملَي الجية والذوق القديمين والمتوقفين عن العمل منذ أشهر طويلة.

وسيبدأ استخدام هذه الكميات في خلال يومين على أبعد تقدير، تفاديًا للعتمة الشاملة وللإستمرار في تزويد المرافق الأساسية في البلاد بالكهرباء، حتى يعاود العراق تزويد لبنان بالمحروقات بدءًا من منتصف أيلول المقبل على أبعد تقدير.

    المصدر :
  • المركزية

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