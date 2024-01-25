الخميس 13 رجب 1445 ﻫ - 25 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتفاق عريض على إمرار أبرز التعديلات في الموازنة

منذ ساعة واحدة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

A A A
طباعة المقال

كشفت معلومات، في شأن الموازنة، عن وجود اتفاق عريض على إمرار أبرز التعديلات، رغم مناقشة بعضها، الذي يثير إشكاليات لم تحسمها اللجنة.

وأكّدت مصادر نيابية لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ جزءًا كبيرًا من المناقشات هو لزوم ما لا يلزم، لأنّ الموازنة غير مرتبطة بأيّ برنامج إصلاحيّ متكامل.

وقالت: “رغم الجهود، التي بُذلت، كي تتساوى النفقات بالإيرادات، فإنّ تقديرات وزارة المالية تبقى محلّ شك، وفق عدد كبير من النواب.”

وأضافت: “لكنّ الحكومة تبحث بأيّ ثمن، عن غطاء قانونيّ لنفقاتها، بعد سنوات من التخبط والضياع، بفعل تداعيات الأزمة، التي اندلعت، في 2019”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قصر بعبدا
    عطاالله: الخيار الثالث هو الحلّ.. والانتخابات المبكرة "فشل كبير"
    الفراغ الرئاسي
    مساع رئاسيّة لكتلة "الاعتدال الوطني".. لانتخاب الأوفر حظًا!
    اللجنة الخماسية بشأن لبنان - تعبيرية
    مبادرة جديدة لـ "الخماسية".. هل تستضيف قطر حوارًا رئاسيًا لبنانيًا؟

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    ضربة نوعية.. حزب الله يرد على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا
    تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
    غزة تحت النار
    تفاصيل كمين الموت في غزة.. كيف قُتل أكثر من 20 جندياً إسرائيلياً بما صنعت أيديهم؟
    النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي
    الصادق رداً على خليل: يا حج إذا انزعجت بهالسنتين بعدك ما شفت شي