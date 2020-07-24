اتفاق على تأليف لجنة برئاسة وزير الصحة لمتابعة مشاكل المستشفيات

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عرض وزير الصحة العامة حمد حسن التحديات التي تواجه قطاع المستشفيات في لبنان في اجتماع عقده في مكتبه في وزارة الصحة العامة مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.

وأعلن هارون “أن حسن الذي يشعر بخطورة الوضع الذي تمر فيه المستشفيات، أبدى الإهتمام وأجرى في خلال الإجتماع اتصالين بكل من رئيس الحكومة حسان دياب الذي وعد بمتابعة الأمور، ووزير المالية غازي وزني الذي وعد بتسريع دفع المستحقات المتأخرة للمستشفيات”.

وقال:” إن الاتفاق تم على تأليف لجنة برئاسة وزير الصحة العامة لمتابعة مشاكل المستشفيات، كما على عقد اجتماعات مع المستوردين لمحاولة إيجاد حلول للمسألة المتأتية من زيادة الكلفة التشغيلية نتيجة الغلاء المستشري في أسعار المستلزمات الطبية بسبب تغير سعر صرف الدولار بالنسبة إلى العملة الوطنية”.

ولفت النقيب هارون إلى البحث في اقتراح الوزير حسن القاضي بأن تستورد الدولة المستلزمات الطبية في شكل مباشر ما يؤدي إلى خفض ثمنها.