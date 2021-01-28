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اتفاق على تسليم 25 جهاز تنفس إلى مستشفيي طرابلس والضنية

28 - يناير - 2021
اتفاق على تسليم أجهزة تنفس الى مستشفيي طرابلس والضنية

اتفاق على تسليم أجهزة تنفس الى مستشفيي طرابلس والضنية

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أعلن المكتب الاعلامي للهيئة العليا للاغاثة في بيان، أنه:

“بناء على طلب الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، بالتنسيق مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، تم الاتفاق على تسليم 25 جهاز تنفس تعود ملكيتهم الى المستشفى الميداني القطري، الى المستشفى الحكومي في طرابلس والمستشفى الحكومي في الضنية بشكل موقت، لحين الانتهاء من تجهيز المستشفيات الميدانية المذكورة، وذلك سعيا للمساهمة في تلبية الحالات الطارئة والوقوف الى جانب اهلنا في الشمال واستكمالا للأنشطة الاغاثية الإنسانية التي تعتمدها الهيئة العليا للاغاثة. متمنين ان نتجاوز هذه الفترة الحرجة بأقل الخسائر”.

 

 

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