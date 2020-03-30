اتفاق مع فندق الخريزات في البقاع الغربي لوضعه بتصرف وزارة الصحة

وقع رئيس اتحاد بلديات البحيرة في البقاع الغربي ورئيس بلدية القرعون المهندس يحيى ضاهر اتفاقا مع إدارة “فندق الخريزات” بهدف استئجاره من قبل الاتحاد ووضعه في تصرف وزارة الصحة ليكون مجمعا للحجر الصحي.

وقال: “نظرا للظروف التي يمر بها وطننا العزيز لبنان، وبعد تفشي وباء كورونا، وشعورا منا بالمسؤولية اتجاه أهلنا في البقاع الغربي، وبعد التشاور مع قائمقام البقاع الغربي وسام نسب ورؤساء بلديات الإتحاد، نعلن أنه تم إستئجار فندق الخريزات الذي يحوي 41 غرفة من قبل اتحاد بلديات البحيرة لإستخدامه للحجر الصحي ووضعه تحت إشراف وتصرف وزارة الصحة، حيث قمنا بتوقيع الاتفاق مع إدارة الفندق لهذه الغاية”.

واكد ضاهر ان “اتحاد البلديات على تواصل دائم مع رؤساء وممثلي البلديات لاتخاذ كل الاجراءات الوقائية التي من شأنها منع انتشار وباء كورونا وعدم تسلله الى قرانا التي لا تزال بمنأى عنه”، داعيا الاهالي الى “التزام منازلهم وعدم الاختلاط والتقيد بكل ما هو مطلوب من السلطات المختصة”، مشددا على “اهمية عدم الاكتظاظ خلال هذه الفترة لا سيما امام ماكينات الصراف الآلي بسبب سحب الرواتب”.

وأشار ضاهر إلى أنّ “التنسيق قائم مع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة ومع القائمقام ومع الفعاليات والجهات المعنية التي تتابع الأزمة”، داعيا “كل مؤسسات المجتمع المحلي والمرجعيات من مقيمين ومغتربين الى التعاون في سبيل تحصين المنطقة وشبكة أمانها الصحية والإجتماعية”.