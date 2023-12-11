الأثنين 27 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 11 ديسمبر 2023 |
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"اتفاق وشيك".. إسرائيل تشترط رقابة فرنسية أميركية على الحدود مع لبنان!

منذ 3 دقائق
الحدود الجنوبية

الحدود الجنوبية

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نقلت “العربية” و”الحدث” اليوم الإثنين، عن مصادر أنّ “إسرائيل” أبلغت الوسطاء الدوليين شروطها بشأن الوضع في لبنان، مضيفة أنّه قد يتم التوصل لاتفاق وشيك في هذا السياق.

وبحسب المصادر، وافقت سلطات العدو الإسرائيلي على أن يبقى لحزب الله بعض مواقع الرصد المشتركة مع الجيش اللبناني ومع قوات فرنسية، في جنوب لبنان، وتحديدًا جنوب نهر الليطاني.

وشددت سلطات العدو على ضرورة أن ينتشر الجيش اللبناني على الحدود مع لبنان “بكل النقاط”، وأن تتواجد معه قوات فرنسية وذلك ضمن إطار “قوات دولية”.

كما أكدت تل أبيب ضرورة أن يكون السلاح محصورًا بيد الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني.

وبحسب ما تبلغه الوسطاء الدوليين، هناك “ضمانة أميركيّة” بألا تقوم “إسرائيل” بأي عملية أو اعتداء على جنوب لبنان، كما تم اقتراح انتشار قوات أميركيّة على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

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