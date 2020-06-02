اتمام المرحلة الخامسة من دخول اللبنانيين براً من سوريا عبر نقطة العبودية

اشرف عناصر الامن العام اللبناني عند نقطة العبودية الحدودية الشمالية مع سوريا على اتمام المرحلة الخامسة من دخول اللبنانيين برا من سوريا الى لبنان

وذلك وفق الخطة الرسمية الموضوعة، وبمواكبة صحية من وزارة الصحة عبر فريق طبي وتمريضي، عمل على اجراء الفحوص اللازمة للداخلين واخذ عينات الpcr لفحص فيروس كورونا المستجد، وتسجيل ارقام هواتف الجميع وأماكن حجرهم الصحي الوقائي المفترض، لمدة 14 يوما وفق الالية المعتمدة عند المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية.

وتم ابلاغ جميع الداخلين بضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية المعروفة لجهة وضع الكمامات واحترام مسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.