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اتهام صريح من ميقاتي.. باسيل هو المعطّل!

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2022 9:59 مساءً
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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قال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان له إنه “يبدو أن صيف اليونان أضر برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، فحاول التنصل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة، وفق ما أوردت “قناة الجديد” في نشرتها مساء اليوم، بتوجيه سهامه عمداً الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي”.

وتابع البيان: “يهم المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي ان يوضح ان دولة الرئيس يستخدم الأسلوب المباشر والواضح في الكشف عن أي معلومة او موقف يريد إعلانه، وان تعطيل الحكومة يتحمل مسؤوليته باسيل مباشرة، وكل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء. فاقتضى التوضيح”.

الجدير ذكره أن قناة “الجديد” ذكرت وفق معلومات وردتها بأن “الاجتماع الاخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خرقته مُسيّرات رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، المتحكمة بقمرة القيادة الرئاسية”.

وأشارت المعلومات الى أن “ميقاتي طرح على الرئيس عون استبدال ما يرغب من الاسماء التي كان قد وضع عليها علامة x بشرط موافقة المرجعيات التي يمثلها الوزراء”، لافتةً الى أن “عون أبدى مرونة لناحية التبديل الوزاري لكنه عاد عن قراره قبل مغيب النهار”.

وذكرت أن “باسيل ضرب المسعى الايجابي للتشكيل فاشترط 6 وزراء مسيحيين زائد وزراء اخرين يكملون العدد الضامن للثلث المعطل”.

 

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