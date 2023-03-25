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اتّحادات لجان الأهل: لاتّخاذ قرار واضح بالتزام "التوقيت العالمي"

منذ ساعة واحدة
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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طالبت اتّحادات لجان الأهل في المتن، كسروان الفتوح وجبيل وبيروت، هيئات لجان الأهل في لبنان وبالتشاور مع عدد من لجان الأهل في باقي المناطق، اتحاد المؤسسات التربوية بـ “اتخاذ قرار سريع واضح بالتزام التوقيت العالمي، لما فيه مصلحة القطاع التربوي والتلامذة”.

وقالت في بيان: “نتيجة قرار مجلس الوزراء تمديد العمل بالتوقيت الشتوي وما تأتى عنه من تداعيات، وبعد قرار بعض المرجعيات الدينية والمؤسسات الخاصة عدم الالتزام به، مما أدى إلى ضياع في صفوف التلامذة والأهل، بخاصة مع التزام بعض المدارس بقرارات مرجعياتها الدينية والبعض الآخر بقرار مجلس الوزراء، تطلب الاتحادات من اتحاد المؤسسات التربوية اتخاذ قرار سريع واضح بالتزام التوقيت العالمي، لما فيه مصلحة القطاع التربوي والتلامذة”.

كما تطلب الاتحادات من “دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء إعادة دراسة الموضوع بدقة والتراجع عن القرار لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة”.

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