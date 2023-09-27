الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
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اتّفاق على تفعيل التعاون الثقافي بين لبنان و"الإسيسكو"

منذ 3 دقائق
وزير الثقافة محمد وسام المرتضى والمدير العام للإسيسكو سالم بن محمد المالك

وزير الثقافة محمد وسام المرتضى والمدير العام للإسيسكو سالم بن محمد المالك

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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، على هامش مشاركته في مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي في الدوحة، بالمدير العام للإسيسكو (المنظمة الاسلامية للثقافة والتربية والعلوم)، سالم بن محمد المالك.

وتمّ الاتفاق بين المرتضى والمالك على تفعيل التعاون الثقافي بين لبنان والمنظّمة، على نحو يسمح للبنان من الاستفادة من الإمكانيات الكبرى التي تتمتع بها المنظّمة، لا سيما في مضمار ترميم الأماكن الأثرية وحفظها، ومكافحة الإتجار غير المشروع بالآثار وتعزيز الإنتاج وصون القيم والعيش الواحد.

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