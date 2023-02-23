"اتّهاميّة بيروت" ترفض إخلاء سبيل 16 صرافًا غير شرعيّ

رفضت الهيئة الإتهاميّة في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو، تخلية سبيل 16 من الصرافين غير الشرعيين، وقررت إبقاءهم قيد التوقيف بتهمة تبييض الأموال وممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص والإساءة إلى مكانة الدولة المالية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت الهيئة الاتهامية قد وضعت يدها على الملف بعد استئناف النيابة العامة المالية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، الذي قضى بترك الصرافين بموجب كفالات مالية وإصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من نمر خ. وعيسى ك. واستدعاء آخرين إلى جلسة تحقيق حُدّدت في 6 آذار المقبل.