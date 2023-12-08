اجتماعاتٌ واقتراحات.. هل يُعدّل القرار 1701؟

جنوبًا ومع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، تقدّم إلى الواجهة موضوع القرار 1701 في ضوء ما يتردد عن اقتراح حمله المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بتراجع حزب الله إلى ما وراء الليطاني مقابل انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

غير أن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم نفى في حديث لـ “الأنباء” الإلكترونية، ما يدور حول اتجاه لتعديل القرار 1701، وكشف أن اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، بحث في مسألة تطبيق القرار، ونقل عن فرونتسكا نفيها لما يدور في الإعلام عن تعديله.