اجتماعات المعارضة تقتصر على القشور: عمقٌ او فوز 8 آذار

حتى الساعة، لا تزال مواقف ولقاءات النواب المحسوبين في الخندق المعارِض لثنائي العهد – حزب الله، دون المستوى المطلوب، وتدل وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، على قلة مسؤولية وعن عدم إدراك لحجم التحدي السياسي المطروح في البلاد اليوم.

فبعد ان عُقد اجتماع في مجلس النواب الثلاثاء حضره النواب: سامي الجميل، سليم الصايغ، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، نعمة افرام، غسان السكاف ومارك ضو، لم يشارك فيه نوابٌ آخرون “لانهم لا يعرفون شيئا عن جدول اعمال المباحثات بعد”، قال ضو “في الجهود الحوارية المستمرة مع الكتل النيابية واستكمالا للمبادرة التي قام بها عدد من نواب التغيير والعمل على التشريعات الاساسية والتفكك الحاصل، مد يد الحوار هو بهدف التنسيق لانتاج عمل واجندة تشريعية. هذا النقاش الهدف منه، ان ناخذه الى تكتلاتنا لنفسح في المجال لتقاطعات اكبر. والاجندة نناقشها وتتضمن عددا كبير من النقاط.” واضاف “القرار سنأخذه ضمن الـ 13، من حق بقية النواب ان يعودوا الى احزابهم وتكتلاتهم. الحوار يهدف الى التنسيق التشريعي”. وأعلن ضو ان “الاستحقاق الرئاسي ليس على الاجندة”، وقال “نجري عملية بناء ثقة للاجندة التشريعية، لدينا عناوين اجندة تغطي معظم القطاعات، ولدينا 16 لجنة. نأخذ العناوين ونذهب الى التكتل”. وقال “سنأخذ اي شيء يحصل هنا لنتفق معهم، نحن ضمن التكتل متعددون”. واكد ان “مسألة طرح رئاسة الجمهورية يتم عبر مشروع، هناك تنوع سياسي في البلد، ولا اصطفافات مسبقة”.

والى كون البحث لا يزال مقتصرا على القشور، اي على محاولة الاتفاق على أجندة المباحثات المُفترض ان يناقشها المعارضون، والتي حتى اللحظة لا تشمل الاستحقاق الرئاسي، وهذا “عطبٌ” اساسي في اللقاءات العتيدة، بما انها يجب ان تذهب مباشرة الى الجوهر والى الاولوية راهنا اي الانتخابات الرئاسية، دلّت مواقف ضو وسواه من النواب التغييريين، بحسب المصادر، على رفضٍ لمد يد التعاون الى القوى المعارِضة الاخرى وأبرزها القوات اللبنانية. فقد توقّفوا مطوّلا عند قول رئيس الحزب سمير جعجع إن “مَن يعرقل التفاهم بين اهل المعارضة “يخون الذين انتخبوه”، معتبرين ان هذه المواقف التخوينية تُشبه مواقف حزب الله، فيما معراب أطلقت هذا الموقف من قبيل تحميل كل طرف مسؤولياته امام ضميره وناخبيه، لا لتوزيع شهادات بالوطنية. وقد تجاهل التغييريين، مرة أخرى، “الجوهر”، والمتمثل بمد رئيس القوات يده للتفاهم معهم على اي مرشح يرونه مناسبا، وركّزوا على “كلمة من هنا او هناك”، في تصرّف، اذا استمرّ، سيقدّم الرئاسة على طبق من فضة الى فريق 8 آذار من جديد.

فهل يبدّل التغييريون والمعارضون، الذين يعقدون اجتماعا جديدا غدا، استراتيجيتهم، ويذهبون مباشرة نحو لب الازمة؟ وهل يوافقون على التنسيق مع الاحزاب الوازنة لتحقيق التغيير المنشود في نمط عيش اللبنانيين ، أم لا؟