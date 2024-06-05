اجتماعات في وزارة المال لعرض الدعم التقني للقطاع الخاص في لبنان

شهدت وزارة المال اليوم والأمس، اجتماعي عمل على مستوى استقطاب الأموال للقطاع الخاص، الأول مع وفد من IFC (مؤسسة التمويل الدولية) ضم نائبة مدير الشرق الأوسط ووسط آسيا السيدة Hela Cheikh Rouhou والسيد Victor Antopillai المسؤول عن برنامج المؤسسة في لبنان.

والثاني مع وفد من EBRD (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) ضم المديرة العامة السيدة Heike Hargmart والمديرة الإقليمية السيدة Gretchen Biery ورئيس المكتب في لبنان الستاذ Khalil Dinghizli، بحضور مدير المالية العام الأستاذ جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية السيدة زينة قاسم.

جرى خلال الاجتماعين، عرض لتقييم الجهتين الدوليتين ودعمهما التقني للقطاع الخاص في لبنان الذي وُصف بالحيوي والنشط، متوافقين على أن عدم السير بالإصلاحات و اقرار التشريعات لا سيما في ما يخصّ اعادة هيكلة القطاع المصرفي يعيق عملية استقطاب الاموال من الخارج (FDI) و التسليف للقطاع الخاص، كما يحجب الدعم المادي من خلال القروض الميسّرة و غيره من التسهيلات المالية التي يمكن توفيرها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطّة الحجم SME’sمن قبل IFC و EBRDلا سيما في ما يصبّ في دعم نشاطهم التجاري و فتح اسواق خارج لبنان, الأمر الذي يعزز الصادرات و المداخيل و التدفقات المالية الى لبنان و يساهم في تحسين ميزان المدفوعات و اطلاق العجلة الاقتصادية.

وأعرب الخليل عن تفهمه لتخوّف الجهتين وكذلك القطاع الخاص من تداعيات الاقتصاد المبني على التداول النقدي اليوم (cash economy)في غياب الثقة بالقطاع المصرفي، أي grey listing ، و من تمادي القطاع غير الشرعي، وأكّد أن الوزارة تعمل على امكانيات للحدّ من التداول بالنقد و تعزيز الالتزام الضريبي و شموليته للجم المضاربة الغير المشروعة التي يعاني منها القطاع الخاص.

كما أكّد أن استقطاب ثقة المجتمع المدني والمجتمع الدولي يبقيان ركيزة اعادة بناء اقتصاد فعّال. كما أكّد الوفدين من مؤسستي الـ IFC و EBRD على دعمهما المتواصل للبنان مع أملهما أن يتخطى لبنان العوائق بغية تفعيل نشاطهما في البلاد و مساهمتهما في تعزيز النمو الاقتصادي .