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اجتماعات ونقاش خلف الكواليس.. إليكم "إسم" قائد الجيش المقبل!

منذ 52 ثانية
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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كشف مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران عبر قناة الـMTV، عن اجتماعات تحصل في الأيام الأخيرة ونقاش خلف الكواليس بين مكوّنات الحكومة الأساسيّة، يُرجّح أن تسفر عن دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء الإثنين، يحضرها وزير الدفاع موريس سليم، ويُطرح فيها تعيين قائد جديد للجيش، قائلًا إنّ “أوّل حرف من اسمه العميد طوني قهوجي”، كما سيُستكمل المجلس العسكري الحالي.

وأضاف: “هل سيكون لنا قائد جديد للجيش الإثنين؟ لا يمكن الحسم، ولكن الأكيد أن الاتصالات مكثفة للذهاب بهذا الاتجاه”.

وختم زهران قائلًا: “يجب ألا ننسى أنّ في لبنان لكلّ ساعة ملائكتها”.

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