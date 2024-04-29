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اجتماع في السراي الحكومي لبحث ملف النازحين السوريين

منذ دقيقة واحدة
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث ملف النازحين السوريين قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي .

وتم خلال الاجتماع البحث في التعاون بين لبنان والمفوضية وسبل معالجة القضايا المتصلة بملف النازحين.

ويستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم الاثنين في السرايا وفدا من كتلة “الجمهورية القوية” في حضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

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