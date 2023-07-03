اجتماعٌ تقييمي لخدمات المطار.. وسلسلة إجراءات لتخفيف الضغط

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا في السرايا اليوم، خصص للبحث في وضع مطار رفيق الحريري الدولي، شارك فيه وزراء الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، ورئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.

بعد اللقاء، لفت حمية إلى أنّ الاجتماع تقييمي للخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ضمن سلسلة المتابعة لوضع المطار، في ظل ما تشهده الدولة اللبنانية من عجز في الخزينة العامة، وما يشهده المطار من إقبال للسائحين والمغتربين بإعداد لم نشهدها منذ العام 2018.

وأضاف أنّ عدد المغادرين وصل أمس إلى نحو 17 ألف راكب، أما عدد الواصلين فيناهز أحيانًا نحو 21 ألف راكب، وبتنا نتكلم الآن عن نحو 36 ألف راكب كمعدل وسطي في اليوم.

كما لفت إلى أنّه “تمت بداية دراسة الأمور من محطة الوصول حيث اتخذ قرار من قبل الأمن العام بفرز 12عنصرًا للإرشاد والتوجيه قبل التدقيق بجوازات السفر من أجل أن تسيير العملية بشكل منظم توفيرًا للوقت ولأجل التسريع بالتدقيق بجوازات للسفر، وحتى لا تستغرق هذه العملية أكثر من ثلث إلى نصف ساعة.

ثانًيا: سيقوم الأمن العام بصيانة المستلزمات التقنية والحواسيب في الكونتوارات لكي يقوم باستعمال كل كونتوارات الوصول والمغادرة.

ثالثًا: بالنسبة إلى الأحزمة فلا مشكلات تقريبًا إنما هناك مشاكل في عدد عربات نقل الحقائب وتم البحث في هذا الموضوع وستقوم شركة طيران الشرق الأوسط بالتواصل مع شركة “ميز” لزيادة عدد العربات.

رابعًا: أما بالنسبة إلى الجمارك فسيؤمن مسربان للوصول لتخفيف الضغط عن الجمارك وتم التواصل من قبل رئيس الحكومة مع المدير العام للجمارك وهناك اتفاق على ايجاد مسربين لتخفيف الزحمة.

خامسًا: بالنسبة إلى التفتيشات فهناك 7 أجهزة سكانر تعمل وسنقوم بصيانة الاجهزة الاخرى ليرتفع العدد إلى 9.

أما في ما يتعلق بتكييف المطار، فقد اتخذنا إجراءات احترازية وتم تأمين مولد إضافي لعمل المكيفات”.

وأشار الوزير حمية إلى أنّ موظفي الإدارة في الطيران المدني وعناصر الأمن العام، والجمارك، وتفتيشات قوى الأمن الداخلي، وجهاز أمن المطار وكل العاملين من القطاع العام والخاص في المطار يعانون أيضًا من الأزمة المالية ويجب أن نقدر ظروفهم، لأنهم يعملون ويفكرون بالطبابة وبمدرسة أولادهم وبأهلهم، وبلقمة عيشهم وفقًا للمالية العامة في الدولة، وهم يواظبون على العمل، ولم يعلن أي منهم الإضراب، فأتمنى على الجميع تقدير وضع الموظف الأمني والإداري في المطار في هذه الفترة الصعبة.

وردًا على سؤال عن عدم تخصيص أموال إضافية للموظفين في المطار من أجل حسن سير العمل قال الوزير حمية: “إيرادات المطار تناهز نحو 250 مليون دولار “كاش”، ولكن نحن إدارة عامة وكل الإيرادات يتم تحويلها إلى الخزينة العامة وتنفق الأموال على سد عجز الموازنة، ورواتب القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين والمدنيين والادارة عامة، وجزء منها يذهب لكهرباء لبنان”.

وزير السياحة

إلى ذلك، أعلن الوزير نصار من جهته، أنّ “هذا هو الاجتماع الثالث المخصص لمطار بيروت، وإن شاء الله يلمس المواطن والوافد إلى لبنان الفرق نظرًا للاجراءات التي اتخذت، وطبعًا نريد أن نقارن أنفسنا بمطارات العالم، والزحمة أمر إيجابي ومؤشر جيد للبنان، وإن شاء الله ووفقا لما تفضل به معالي الوزير حمية يلمس المواطن الفرق ويتحسن الوضع التنظيمي في المطار”.

وزير البيئة

واجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين وعرض معه شؤون وزارته.

الاتحاد العمالي العام

كما استقبل ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد.

وأعلن الأسمر بعد اللقاء، أنّ “اجتماعنا اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي هو لمناقشة أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية والبلديات وتلفزيون لبنان وأوجيرو، وإهراءات القمح في مطار بيروت لإعطائهم حقوقهم وخصوصًا في ما يتعلق بمرسوم بدل النقل 450 ألف ليرة لبنانية عن الحضور اليومي. ناقشنا أيضًا مستحقات هذه المؤسسات، من المستشفيات الحكومية أو البلديات، التي تشكو من نقص هائل ومن عدم قدرة على تأمين الحد الأدنى من المتطلبات بما فيها الرواتب، وهذا وضع كارثي نأمل ان نصل الى حلول سريعة له، وقد وعدنا دولة الرئيس خيرًا. وأكرر بأن وضع المستشفيات، أوجيرو وبعض المصالح المستقلة بحاجة إلى علاج، ولتلفزيون لبنان أيضًا مستحقات تبلغ نحو عشرين مليار ليرة لبنانية ويجب أن تبادر فورًا الحكومة لدفع هذه المستحقات وإلا فإنّ هذه المؤسسات في طريقها إلى الانحدار أكثر فأكثر.

بلدية بقاعصفرين

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس بلدية بقاعصفرين بلال زود في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.

وأعلن زود بعد اللقاء، أنّ اللقاء تمحور مع ميقاتي حول موضوع النزاع على القرنة السوداء مع بلدة بشري، حيث وضعه في الأجواء الراهنة.

الأمن العام

كذلك استقبل رئيس الحكومة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.