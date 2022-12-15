الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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اجتماعٌ في اليرزة.. وإشادة دبلوماسيّة بأداء الجيش على الحدود

منذ 38 دقيقة
اجتماع العماد جوزاف عون مع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية

اجتماع العماد جوزاف عون مع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية

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ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور السفيرة الأميركية السيدة Dorothy SHEA والسفير البريطاني السيد Hamish COWELL  والسفيرة الكندية السيدة Stefanie McCollum، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.

كما أشاد السفراء بأداء وحدات الجيش اللبناني في ضبط الحدود من خلال مكافحة أعمال التهريب، ودوره الفاعل في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظاً على أمن البلاد، مؤكدين التزام بلادهم الاستمرار بدعم المؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها خصوصا في مجال مراقبة الحدود وضبطها.

من جهته، شكر العماد عون السلطات الأميركية والبريطانية والكندية على دعمها المستمر للجيش، لما له من دور أساسي في تحسين قدرات الوحدات العسكرية لتمكينها من أداء مهماتها.

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