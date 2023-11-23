اجتماعٌ ماليّ في السراي.. ومليون دولار أميركي من الصين إلى النازحين اللبنانيين

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا قبل ظهر اليوم في السراي ضم وزير المال يوسف خليل، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، المدير العام للمالية جورج معراوي، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وتم البحث خلال الاجتماع في التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان لدراسة سبل استمرار التوازن النقدي في الأسواق ما يؤثر إيجابًا على سعر الصرف.

سفير الصين: كما اجتمع الرئيس ميقاتي، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، مع سفير الصين في لبنان تشيان منجيان، ورئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر.

وأعلن السفير تشيان بعد اللقاء، أنّه نقل إلى ميقاتي “تهنئة رئيس مجلس الوزراء الصيني بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال الجمهورية اللبنانية”، وأبلغه “بأن الحكومة الصينية قررت تقديم مليون دولار أميركي نقدًا كمساعدة مستعجلة للنازحين اللبنانيين الذين أصيبوا في الاشتباكات على الحدود اللبنانية”.

سفير مصر: كذلك استقبل رئيس الحكومة سفير مصر الجديد في لبنان علاء موسى في زيارة تعارف لمناسبة تسلمه مهامه حديثًا. وشارك في اللقاء المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

سكاف: واستقبل الرئيس ميقاتي النائب غسان سكاف الذي أعلن بعد اللقاء أنّ البحث تطرق إلى “الأمور التي تتعلق بتأجيل تسريح قائد الجيش. نحن نأمل أن يشكل ما يحصل في غزة أو ما يمكن أن يحصل في الجنوب اللبناني من إمكانية تفلت قواعد اللعبة، حافزًا للبنانيين للتعالي عن الصغائر وعن الخلافات والانقسامات الداخلية، ونأمل أن نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتعيين قائد جديد للجيش، وبذلك نكون قد تخطينا أو وضعنا حدًا للانقسام الحاصل بين تأجيل تسريح قائد الجيش أو تعيين قائد جديد، خصوصًا وأن المؤسسة العسكرية الآن أمام وضع مصيري قد يؤدي إلى وضع غير مستقر في البلد. يجب أن نبعد قيادة الجيش عن مرارة الشغور في قيادتها لأن الوضع في لبنان خطير”.

أضاف: “الحشود الإسرائيلية في الجنوب على الحدود اللبنانية مقلقة جدًا، ويبدو أن إسرائيل تستعد لما بعد وبعد غزة، وهذه الحشود تشكل واقعًا خطيرًا ممكن أن ينبئ بانفجار الوضع في لبنان، وذلك بتخطيط إسرائيلي من أجل حماية المستوطنات الشمالية التي تشكل اليوم موضوع إحراج لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يبغي حماية هذه المستوطنات بعد الذي حصل في غلاف غزة. من هنا نقول بأن علينا ترتيب أمورنا الداخلية لاستباق أي مفاجآت ميدانية أو سياسية مقبلة”.

شبكة القطاع الخاص: واستقبل رئيس الحكومة وفدًا من “شبكة القطاع الخاص اللبناني” برئاسة السيدة ريما فريجي التي أعلنت بعد اللقاء: “اجتمعنا اليوم كشبكة القطاع الخاص اللبناني مع دولة الرئيس ميقاتي وبحثنا معه عدة أمور، وركزنا على نشاطاتنا التي قمنا بها خلال سنتين ونصف السنة، وتطرقنا لحياد لبنان العسكري عن الوضع في غزة وفي إسرائيل، فالقطاع الخاص لم يعد يحتمل ولا مقومات لديه لإعادة إعمار لبنان. وتناولنا ـخيرًا موازنة العام 2024 ، ونتمنى أن يأخذ الرئيس ميقاتي برأينا وبملاحظاتنا”.

تعزية: من جهة أخرى، أجرى الرئيس ميقاتي اتصالًا برئيس كتلة” الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، وقدم له التعازي بإستشهاد نجله من جراء الغارة التي نفذها العدو الإسرائيلي ليل أمس في الجنوب.