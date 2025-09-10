اجتماع أمني في بعبدا… الرئيس عون: الحزم القضائي ضروري

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن “مكافحة المخدرات أولوية في عمل الأجهزة الأمنية لأن الضرر الذي تسببه لا يمس الأشخاص المدمنين فحسب، بل المجتمع اللبناني ككل، نظرا للانعكاسات التي يسببها الإدمان على العائلات والافراد صحيا ونفسيا وانسانيا”.

وشدد على “ضرورة تعاون المواطنين مع القوى الأمنية لكشف مروجي المخدرات والمتاجرين فيها لرفع الخطر الذي يشكله هؤلاء، وعلى الأجهزة القضائية أن تكون حازمة في الاحكام التي تصدرها للقضاء على هذه الآفة وحماية الانسان في لبنان”.

كلام عون جاء في خلال ترؤسه اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ضم وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، قائد الشرطة القضائية العميد زياد قائدبيه، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد جيرار نصر ورئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد ايمن مشموشي.

وتم خلال الاجتماع إطلاع رئيس الجمهورية على “الجهود التي تبذلها الشرطة القضائية لمكافحة الاتجار بالمخدرات في الأراضي اللبنانية وضبط عمليات التهريب الى الخارج، لا سيما العملية الأخيرة التي احبطتها الشرطة القضائية”، فهنأ رئيس الجمهورية الضباط الحاضرين على ما حققوه من “انجاز أمني مميز”.

بعد الاجتماع صرح وزير الداخلية للصحافيين، فقال: “تشرفت اليوم بزيارة فخامة الرئيس بحضور اللواء رائد عبد الله مدير قوى الامن الداخلي والعميد زياد قائدبيه قائد الشرطة القضائية والعميد جيرار نصر رئيس قسم المباحث الجنائية والعقيد ايمن مشموشي رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي. وقد نوه الرئيس عون خلال الاجتماع بعمل مكتب مكافحة المخدرات وعمل الشرطة القضائية. ونقول لهم: “الله يعطيهم العافية” ونشد على ايديهم على الجهد الكبير والانجازات المهمة التي حققوها في مجال مكافحة تهريب المخدرات وضبط كميات كبيرة منها كانت معدة للتوزيع في الداخل اللبناني او لتهريبها الى الخارج”.

أضاف: “لقد اعلنت منذ ايام قليلة عن ضبط كمية من الكوكايين من قبل مكتب مكافحة المخدرات كانت ستوزع في لبنان، وسمعتم ايضا عن ضبط كمية من الكبتاغون في منطقة بخعون. وفي الحقيقة لقد جرى في هذا الاطار التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية التي زودت الجانب اللبناني بمعلومات عن ضبط شحنة من الكبتاغون داخل المملكة، تحتوي على ستة ملايين حبة كبتاغون كانت متوجهة الى دولة الكويت عبر المملكة وتم استثمار هذه المعلومات من قبل مكتب مكافحة المخدرات في لبنان. وبسرعة قياسية توصلنا الى معرفة مصدر هذه الشحنة وتوقيف شخصين معنيين بالموضوع ومن ثم تم توقيف شخص ثالث، وجميعهم كانوا على علاقة بإحضار مادة الكبتاغون ووضعها في مستودعات في بلدة بخعون الشمالية، التي تعتبر بلدة آمنة ولدى اولادها حضور كبير في مؤسسات الدولة. ولكن هناك دائما، وفي مختلف المناطق، بعض الخارجين عن القانون يسعون الى الاتجار والعمل في تجارة هذه الممنوعات السامة. وقد داهم مكتب مكافحة المخدرات هذا المستودع وضبط حوالي 8 ملايين حبة كبتاغون تفوق قيمتها 90 مليون دولار. وتم توقيف 3 اشخاص متورطين في هذه العملية ومن الممكن ان يكون هناك المزيد ولازالت التحقيقات مستمرة”.