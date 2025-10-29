اجتماع أمني لبناني-سوري لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات

إجتماع بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والأمن الداخلي اللبناني مع وفد من ضباط وزارة الداخلية السورية

عُقد في فندق هيلتون الحبتور – سن الفيل اجتماع بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والأمن الداخلي اللبناني مع وفد من ضباط وزارة الداخلية السورية، بهدف التنسيق في مجالات أمنية متعددة تهم البلدين.

وحضر الاجتماع اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام، واللواء رائد عبدالله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، والعميد طوني منصور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، فيما مثل الجانب السوري اللواء عبدالقادر طحان معاون وزير الداخلية.

ورحّب اللواء شقير بالوفد السوري مؤكداً أهمية الاجتماع، مشيراً إلى الروابط التاريخية والعائلية بين الشعبين اللبناني والسوري، وموضحاً أن اللقاء يأتي بتعليمات من الرئيس جوزاف عون لبحث عدة مواضيع تشمل مكافحة الإرهاب، مكافحة المخدرات، الهجرة، وإدارة المعلومات. وأكد أن اللقاء سيثمر عن ورقة عمل للتعاون المؤسسي بين البلدين لضمان أمنهما.

من جهته، قال اللواء طحان إن الاجتماع يمثل استكمالاً للقاءات سابقة بين وزراء الداخلية في المملكة العربية السعودية، والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني برعاية الرئيسين عون والشرع، مؤكداً أن أي مشكلة أمنية في بلد تؤثر على الآخر، وأن الهدف هو تعزيز التنسيق الفني والتقني بين لبنان وسوريا.

كما شدد اللواء عبدالله على ترحيبه بالوفد السوري واستعداد القوى الأمنية اللبنانية للتعاون في كل ما يصب في مصلحة أمن البلدين الشقيقين.