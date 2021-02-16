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اجتماع افتراضي لتقديم المتجر اللبناني الرقمي في الصين

منذ 14 دقيقة
وزارة الاقتصاد

وزارة الاقتصاد

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نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع السفارة اللبنانية في الصين، وفي اطار توسيع اسواق العرض للمنتجين اللبنانيين، اجتماعا افتراضيا لتقديم المتجر اللبناني الرقمي في الصين، حضره سفيرة لبنان في الصين ميليا جبور والمدير العام للوزارة محمد ابو حيدر.

وأشار بيان لوزارة الاقتصاد، الى أن “الاجتماع هدفه أن يعرض على اكثر من 100 مشارك، مزايا بيع المنتجات اللبنانية والترويج لها عبر الانترنت في الصين والاجراءات المطلوبة لانشاء المتجر الالكتروني على واحدة من اكبر المنصات للبيع”.

وشدد ابو حيدر على اهمية الاجتماع نظرا لاهمية السوق الصيني باعتباره من اكبر الاسواق الاستهلاكية في العالم، وباعتبار الصين من ابرز الشركاء التجاريين للبنان.

كما ألقى الضوء على الاجتماعات التي تجريها الوزارة لتعريف الشركات اللبنانية على الفرص المتاحة في الاسواق الخارجية وتسهيل ولوج السلع والخدمات الى الخارج خدمة للبنان واقتصاده.

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