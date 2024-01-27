اجتماع الخماسية يعطي "شارة الإنطلاق" للملف الرئاسي

أعربت أوساط سياسية مطلعة عن إعتقادها أن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية أعطى شارة الإنطلاق للملف الرئاسي دون وضع سقف زمني لنتائج الحراك الجديد.

ولفتت لصحيفة “اللواء” إلى أن هذا الإجتماع أكد أهمية إنجاز الإنتخابات الرئاسية وكيفية الدفع في هذا الإتجاه مع التركيز على أن المسألة بيد القيادات اللبنانية، ولذلك كان الإلتزام بالخطوط العريضة التي وضعتها اللجنة الخماسية، نافيةً أن يكون البحث تطرق إلى لائحة تتصل بالأسماء.

وقالت الأوساط إن سفراء هذه اللجنة شددوا على أهمية إستقرار لبنان وأبدوا رغبة في القيام بكل ما يلزم في المحافظة على هذا الإستقرار. وأفادت بأنه ستكون هناك زيارات لهم وقد تكون منفردة أو أن كل سفير قد يعمد إلى زيارة هذه القوى السياسية أو تلك، مع العلم أن العنوان واحد وهو الدعوة إلى إجراء الإنتخابات والتحضير بالتالي للمناخ المسهل لذلك.