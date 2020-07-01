اجتماع الوفد اللبناني وصندوق النقد يتناول كيفية مقاربة خسائر النظام المالي

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء 1 تموز، أن “الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية غازي وزني، عقد اجتماعه السادس عشر مع صندوق النقد الدولي في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفريق من البنك المركزي”.

و”تناول الاجتماع موضوع كيفية مقاربة خسائر النظام المالي وضرورة تنفيذ الحكومة الإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، على أن تستكمل المشاورات في الأسبوع المقبل”.

وأُنشئ صندوق النقد الدولي في العام 1944، في مؤتمر “بريتون وودز” (Bretton woods) في الولايات المتحدة الذي ضمّ 44 دولةً في ذلك الحين، حيث قررت هذه البلدان مُجتمعة “إيجاد إطار دولي للتعاون الإقتصادي” يهدف إلى تشجيع الإستقرار النقدي والتعاون في مجال النقد، وإعطاء القروض للدول التي تُعاني من صعوبات مالية.

وقد علقت الولايات المتحدة علاقة وربط الدولار بالذهب في ما بعد، وبالتحديد في 15/8/1971، وأصبحت بالتالي خارج إتفاقية “بريتون وودز”، ومن آلية نظام القطع إزاء الدولار. وعندها أصبح هناك نظامٌ مرن تمّت الموافقة عليه في إتفاقات جامايكا في كانون الثاني (يناير) 1976. وعليه فإن دور الصندوق في ضمان إستمرار العملة بنسبة 1% إنتهى وأضحى من الماضي.

وقد تطور دور صندوق النقد في العام 1976 حيث تحوّل إلى دعم البلدان التي تُعاني من صعوبات مالية وإعطائها الملاءة اللازمة (Solvability). ويهدف الدعم أيضاً إلى منع الإنهيار المالي والنقدي في بعض الدول في مواجهة النظام المالي الدولي.