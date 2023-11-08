اجتماع بشأن الأمن الغذائي: استيراد القمح يسير على الطريق الصحيح

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان مجتبى أماني في السرايا الحكومية، وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وشارك في الاجتماع المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

ورأس رئيس الحكومة اجتماعا للجنة الوزارية للامن الغذائي شارك فيه وزراء المال يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأعلن سلام بعد الاجتماع: “عقدنا اليوم اجتماعا برئاسة دولة الرئيس ميقاتي للجنة الأمن الغذائي الوزارية، في حضور وزراء الزراعة والصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة. وتناولنا مواضيع اقتصادية حيوية ومهمة. وطمأنا بأن موضوع استيراد القمح يسير على الطريق الصحيح والتمويل موجود بالتنسيق مع البنك الدولي، ولا وجود لأي أزمة تتعلق بموضوع كميات القمح والطحين الموجودة خلال هذه الفترة. وأكدنا لدولة الرئيس بأننا اتخذنا اجراءات استباقية باستيراد كميات أكبر بشكل سريع جدا، وطلبنا تعاون كافة الوزارات المعنية بإنهاء المعاملات لاستيراد ما يقارب نحو ستين الف طن ليكون لدينا مخزون يكفي نحو أربعة أشهر في حال حصول أي أمر طارىء، لا سمح الله”.

أضاف: “كانت موافقة من الجميع على هذا الإمر، وسنباشر بالإجراءات في هذا الأسبوع. أما ما يتعلق بالمواد الغذائية الأخرى، فتطرقنا لسلسلة الاستيراد والتصدير ولكل الإجراءات من لحظة وصول البواخر الى لبنان ومرورها في كافة الادارات، من الجمارك، إدارة المرفأ، فالاقتصاد، والزراعة والفحوصات المخبرية، وتم التشديد على الإسراع في المعاملات وعدم تأخير دخول أي بضائع من أي مرفق أكان في مرفأ بيروت أو طرابلس أو مطار بيروت”.

وتابع: “المطلوب هو الاستعجال بإدخال البضائع ضمن الأصول والقوانين المرعية الاجراء، والاسراع بالفحوصات وإصدار النتائج، لأن هناك رهانا على الوقت، فإذا لم تدخل البضائع الى البلد وحصل اي شيء في المرافق العامة لا قدر الله، فيمكن أن تتعرض هذه البضائع للتلف وان يحرم منها المستهلك اللبناني”.

وقال: “كان الجو ايجابياً وهناك تطمينات من المستوردين تفيد بأن هناك بضاعة تكفي لثلاثة أشهر، وهناك بضاعة سترد تكفي لأربعة اشهر مقبلة على أساس حصول تنسيق كامل بين الوزارات المعنية لإدخال البضائع وايصالها الى الأسواق اللبنانية”..

وإستقبل ميقاتي وفدا من “لقاء التوازن الوطني” ضم :المحامي صائب مطرجي، مازن شربجي وسمير حمود.

وقال مطرجي: “عبرنا لدولة الرئيس عن دعمنا لمواقفه و جهوده في هذه الاوقات الصعبة”.