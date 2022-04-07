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اجتماع بعبدا مع صندوق النقد: المطلوب برنامج إصلاحي شامل

7 - أبريل - 2022
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أعلن ‏البيان الصادر عن اجتماع بعبدا مع صندوق النقد الدولي ان  لبنان يعاني من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقدة غير مسبوقة وعجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، مما تسبب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة.

وأشار البيان الى أن الأزمة تتطلب أولا برنامجا إصلاحيا شاملا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي.

وأعلن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، التزاماً راسخاً بالعمل على حل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية.

وأكد عون وميقاتي التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع للإجراءات المتفق عليها بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج، بالتعاون مع مجلس النواب.

وجدد البيان الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل.

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