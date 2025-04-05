اجتماع بنّاء بين الرئيس عون وأورتاغوس.. وهذا ما تم بحثه

أعلنت رئاسة الجمهورية أنّ “الاجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، كان بنّاءً، وتم البحث بين الوفدين، في عدد من الملفات، أبرزها:

– الوضع في الجنوب اللبناني

– الحدود اللبنانية-السورية

– الإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد”.

كما كشفت الرئاسة عن خلوة الرئيس عون وأورتاغوس سبقت الاجتماع.

وفي التفاصيل وصلت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في تمام الموعد المحدّد لها عند الساعة الثامنة صباحًا.

وبعد ساعة و20 دقيقة من المشاورات غادرت أورتاغوس بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح.

هذا ووصلت اورتاغوس إلى بيروت بعد ظهر أمس الجمعة 4\4\2025 للقاء المسؤولين اللبنانيين، كما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وفي وقت سابق قالت مصادر رفيعة المستوى لـ”صوت بيروت إنترناشيونال”،ان الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس ستصل إلى بيروت، على أن تلتقي المسؤولين اللبنانيين بعد غدا الجمعة. وستعبر اورتاغوس عن قراءة ادارتها لتطورات الوضع اللبناني لا سيما بالنسبة إلى نزع السلاح غير الشرعي واستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار بكامل تفاصيله.

زيارة أورتاغوس الثانية إلى لبنان سبقتها موجة تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل، كان آخرها عملية اغتيال استهدفت قياديّاً في حركة “حماس” الفلسطينية، بمدينة صيدا جنوبي لبنان.