اجتماع بين بوشكيان والبنك الدولي.. إليكم التفاصيل

اجتمع وزير الصناعة جورج بوشكيان بعد ظهر اليوم، مع وفد من البنك الدولي وضم رئيسة قسم العمليات في لبنان منى كوزي، كبير المحللين في قسم العمليات خليل جبارة والمتخصصة في القطاع الخاص زينة الخوري.

وتابعوا البحث في المشاريع الممكن تنفيذها في وزارة الصناعة بدعم من البنك الدولي.

وركز بوشكيان على “برنامج الحوكمة في الوزارة ومكننتها بالكامل وربط مصالحها الاقليمية بالادارة المركزية الكترونيا”.

وعلق بوشكيان أهمية على هذا المشروع الذي “يساهم في ريادة وزارة الصناعة في هذا المجال بين سائر الوزارات والادارات العامة”، مشيرا الى “ضرورة تنفيذه لما يعود بالفائدة ويحقق التطوير والتحديث والوفر في المال والوقت على الصناعيين وأصحاب العلاقة”.