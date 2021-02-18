اجتماع بين رابطة التعليم المهني والتقني والوزيرة "زينة عكر"

أعلنت رابطة التعليم المهني والتقني ان اجتماعا عقد قبل ظهر اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر في مكتبها في اليرزة، في حضور النائبة رولا الطبش ونبيه مراد ممثلا المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري ووفد من الهيئة الادارية للرابطة.

وتم طرح موضوع برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا لاولياء امور الطلاب في قطاع التعليم المهني والتقني لمستوى شهادة التكميلية المهنية وما دون اسوة بقطاع التعليم الاكاديمي الرسمي للشهادة المتوسطة وما دون.

وأشار بيان رابطة التعليم المهني والتقني الى ان اللقاء كان بناء وموضوعيا حيث أبدت معالي وزيرة الدفاع حرصها على متابعة هذا الملف، وقد تم تسليم معاليها المعلومات الكاملة المطلوبة.

وتوجهت الرابطة في بيانها بتحية احترام وتقدير من عكر ومن الطبش، متمنية ان تصل الحقوق الى اصحابها عملا بمبدأي المساواة والعدل.