اجتماع بين ميقاتي وماكرون في دبي.. وهذا ما جرى بحثه

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته في دبي خلال مشاركته في “مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ – كوب 28”.

في هذا الإطار التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحث معه الوضع في غزة وجنوب لبنان. وتطرق البحث إلى نتائج زيارة موفد الرئيس ماكرون إلى لبنان جان ايف لودريان والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين والقيادات.

واجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، وخلال اللقاء جدد رئيس الحكومة شكر ايرلندا على مساهمتها الفاعلة في عداد قوات “اليونيفيل”، منوها بـ”التضحيات التي تبذلها اليونيفيل في سبيل حفظ السلام في الجنوب ، بما ينعكس استقرارا لأهل المنطقة وللبنان عموما”.

واجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وعرض معها العلاقات اللبنانية-الايطالية.