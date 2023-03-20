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اجتماع بين ميقاتي ووفد من صندوق النقد

منذ 28 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وفدا من صندوق النقد الدولي صباح اليوم في السرايا.

ترأس الوفد رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز، وضم الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والأعضاء: روبير تشيدز، غوف كيم، سفيلتانا شيروفيك، اتيلا اردا ونتاليا سالازار واندر ايمري.
كما شارك في الاجتماع مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

وتأتي زيارة الوفد في سياق البند الرابع للصندوق والتي تتعلق بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية لأي بلد، ومن ضمنها لبنان، وقبل صدور التقرير الاستشاري السنوي.

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