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اجتماع بين وزير الصحة ومسؤولي البنك الدولي

12 - فبراير - 2021
الوزير حمد حسن ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار

الوزير حمد حسن ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار

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إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار يرافقه المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حسام الشرقاوي Hossam El Sharkawi ومدير مكتب لبنان كريستيان كورتيز كاردوزا Cristhian Cortez Cardoza.

وتم التأكيد على تولي الإتحاد الدولي، بتمويل من البنك الدولي من خارج القرض المخصص للبنان، الرقابة الدولية المستقلة على كامل سلسلة التلقيح منذ بدء وصول الشحنات إلى لبنان مرورا بعملية التبريد والنقل وصولا إلى تنفيذ التلقيح، وفقا للقوائم المسجلة على المنصة وفي كامل المراكز المعتمدة في المناطق اللبنانية.

وسيتم التنسيق بين الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ووزارة الصحة العامة، لضمان عدالة توزيع اللقاح وشفافيته دحضا لأي تشكيك بالحملة الوطنية للتلقيح.

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