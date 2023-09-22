اجتماع تربويّ في بعلبك لبحث سبل دعم المدرسة الرسميّة

عُقد في بلدية بعلبك لقاء تربوي لتنسيق الجهود المبذولة لدعم طلاب المدارس الرسمية، حيث تباحث المجتمعون في “السبل الآيلة إلى دعم المدرسة الرسمية، التي هي الملجأ لغالبية المواطنين في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع الأقساط “المدولرة” في المدارس الخاصة، لا سيما لجهة ضرورة إيجاد الصيغ العملية لتخفيف أعباء النقل عن كاهل الأهالي، من أحياء مدينة بعلبك باتجاه تجمع المدارس”.

وتم الاتفاق على “عقد لقاء موسع مع مديري المدارس الرسمية في بعلبك، والاستماع إلى الحاجات والاقتراحات، ليبنى على الشيء مقتضاه”.

كما أكد رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل “استعداد المجلس البلدي الدائم للقيام بما هو مطلوب لخدمة أهالي المدينة ضمن الإمكانيات المتاحة”.