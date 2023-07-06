اجتماع تربويّ موسّع برئاسة الحلبي في اطار التحضيرات للامتحانات الرسمية

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي إجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد الأشقر ، ورؤساء الوحدات في الوزارة، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وكبار المسؤولين في المركز، واطلع على اللمسات الأخيرة المتعلقة بالتحضيرات للإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ، من الجهات اللوجستية والإدارية والتربوية والأمنية ، وتسليم وثائق الترشيح إلى المرشحين.

واطمأن الحلبي من المدير العام ومن رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان إلى التزام التوجيهات التي حددها الوزير إلى اللجان الفاحصة ، كما اطمأن من رئيسة المركز التربوي إلى مواكبة اللجان والتزام روحية المناهج ومضامينها لدى وضع الأسئلة ، وتمنى للجميع “النجاح في هذه الورشة الوطنية المهمة” ، كما وتمنى “النجاح للمرشحين المستحقين”.

من جهة ثانية، إستقبل الوزير الحلبي الراهبة الأخت مارانا سعد في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون ، واطلع منها على نشاط معهد فيلوكاليا للفنون والموسيقى ، والأنشطة التي يقوم بها ، وعزمها على إنشاء معهد جامعي للفنون والموسيقى في دير الزيارة في عينطورة – كسروان الذي وضعه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بتصرف الجمعية لهذه الغاية.

وهنأ الحلبي الاخت مارانا سعد على نشاطها الروحي والفني والأكاديمي ، موجها التحية إلى البطريرك الراعي الذي “يدعم إنشاء هذا المعهد الجامعي المخصص للفنون بالتعاون مع جامعات عالمية”. وعبر عن اهتمامه بالموضوع وتشجيعه “هذا التوجه الذي يأخذنا إلى الفرح والإبداع وصقل المواهب”.

وكلف المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب الإجتماع بها لمساعدتها على إعداد الملف القانوني والمناهج الأكاديمية الضرورية لتأسيس المعهد الجامعي . وتسلم من الاخت سعد نسخا عن الحانها ونتاجها الفني والروحي .