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اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة

منذ 7 ساعات
الناقورة

الناقورة

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أدان الجانب اللبناني استهداف العدو الإسرائيلي للمدنيين العُزل، وذلك خلال اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وفي حضور وفد من ضباط #الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

ووفق بيان لقيادة الجيش- مديرية التوجيه، أدان “الجيش انتهاكات العدو المستمرّة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجوّاً”، مؤكدّاً على “التزامه قرارات الأمم المتحدة، لاسيّما القرار 1701 بمندرجاته كافة”.

من جهة أخرى، شدّد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة كافة لاسيّما: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي في منطقة الغجر، وبقعة B1 المحتلّة.

ولفت أيضاً إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي أضيف إليها أخيراً 17 نقطة خرق جديدة.

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