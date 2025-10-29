الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
اجتماع حكومي في السراي لبحث خطة شاملة لتنظيم السير وإدارة النفايات في بيروت

منذ 32 دقيقة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، اجتماعاً موسعاً خُصّص لبحث آليات تنظيم السير وإدارة النفايات في العاصمة بيروت، وذلك استكمالاً للاجتماعات السابقة المتعلقة بهذا الملف.

حضر الاجتماع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وقائد الدرك العميد جان عواد، وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، إلى جانب عدد من الضباط المعنيين ورئيس مجلس إدارة شركة “رامكو” وسيم عماش.

وخلال الاجتماع، تقرّر إلزام المجمعات التجارية والمصالح الاقتصادية والمجمعات السكنية والمدارس والجامعات والمستشفيات برمي النفايات بعد الساعة الثامنة مساءً، ضمن خطة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي وتنظيم عملية جمع النفايات في المدينة.

كما تم الاتفاق على زيادة عدد المستوعبات ونقاط التجميع استناداً إلى دراسة أعدّتها شركة “رامكو”، لتخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية التي تشهد تكدساً متكرراً للنفايات.

وفي ما يتعلق بأزمة السير في العاصمة، وخصوصاً في محيط الجامعة الأميركية ومنطقة رأس بيروت، تقرّر إنشاء مواقف جديدة للسيارات وتنسيق المواعيد مع المدارس في المنطقة للحدّ من الازدحام خلال ساعات الذروة.

