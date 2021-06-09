اجتماع دولي برعاية فرنسية لحشد الدعم للجيش اللبناني نهاية الأسبوع

أعلنت السلطات الفرنسية أنها ستستضيف اجتماعاً دولياً في نهاية الأسبوع المقبل، لحشد الدعم للجيش اللبناني.

وأكدت وزارة القوات المسلحة الفرنسية أنها قررت استضافة اجتماع دولي عبر الإنترنت في 17 حزيران الجاري، لحشد الدعم للجيش اللبناني الذي يتأثر بشدة جراء الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن “الهدف هو لفت الانتباه إلى وضع القوات المسلحة اللبنانية، التي يواجه أفرادها ظروفا معيشية متدهورة وربما لم يعد بمقدورهم تنفيذ مهامهم بالكامل، وهو الأمر الضروري لاستقرار البلاد”.

وتسعى فرنسا، التي تقود جهودا لمساعدة لبنان، لزيادة الضغط على ساسته بعد فشل محاولات لحملهم على الاتفاق على حكومة جديدة والشروع في إصلاحات تشتد الحاجة إليها للحصول على مساعدات مالية من الخارج.

ويتنامى السخط بين قوات الأمن اللبنانية بشأن انهيار العملة الذي قضى على معظم قيمة رواتبهم.

وزار قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون فرنسا الشهر الماضي للتحذير من وضع بات غير محتمل على نحو متزايد، لتقدم فرنسا أغذية ومستلزمات طبية لأفراد الجيش الذين تراجعت قيمة رواتبهم خمسة أو ستة أضعاف، مما أجبر بعضهم على الاشتغال بأعمال إضافية.