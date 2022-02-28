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اجتماع صناعي.. بوشكيان بحث في مراحل تنفيذ برامج “يونيدو”

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 3:45 مساءً
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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عقد وزير الصناعة جورج بوشكيان اجتماع عمل مع ممثل منظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) ايمانويل كالنزي، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، ومستشاري الوزير، وفريقي عمل الارتكاز في الوزارة والمنظمة المكلّفين تنسيق متابعة البرامج وتنفيذها.

وعرض المجتمعون البرامج التي تنفذ بين وزارة الصناعة ويونيدو لمصلحة القطاع الصناعي في مختلف المناطق. وبحثوا في الآليات المتّبعة ومراحل التنفيذ وفق الأوقات الزمنيّة المحددة.

ومن بين البرامج: تعزيز ايجاد فرص العمل والابداع في قطاع الصناعات الزراعية في لبنان ونقل التكنولوجيا والتدريب على المهارات، ايجاد سبل عيش مستدامة للمجتمعات المتضررة من تدفق اللاجئين في شمال لبنان وتحسين فرص العمل في مجال صناعة المفروشات، برامج دراسات عليا مع جامعة القديس يوسف، برنامج تطوير قطاعات الانتاج، نقل القطاع الخاص الى اقتصاد أخضر، تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية في برامج صناعية مستدامة، وبرنامج الحد من استخدام الطاقة والاعتماد على مصادر طاقوية بديلة.

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