الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع طارئ في دار افتاء عكار إثر اختفاء الشيخ أحمد الرفاعي

منذ 47 دقيقة
A A A
طباعة المقال

عقد اجتماع طارئ وعاجل في دار الإفتاء في عكار بدعوة من مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، إثر اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي مساء الاثنين الماضي، حضره الى مفتي عكار، النائب محمد يحيى، النائب محمد سليمان ممثلا بحاتم عثمان، النائب السابق خالد الضاهر، متروبوليت عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المطران باسيليوس منصور، رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف ممثلا بالخور أسقف الياس جرجس، رئيس اساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران أدوار ضاهر ممثلا بالاب ميشال بردقان، عضو المجلس العلوي الشيخ حسن حامد ممثلا بأحمد هضام، رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، رئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي، المستشار خالد الزعبي، منسق تيار “المستقبل” عبدالإله زكريا، منسق تيار “العزم” الدكتور هيثم عزالدين، وسام منصور وعائلة الشيخ أحمد شعيب الرفاعي ورؤساء اتحادات بلديات وبلديات ومخاتير ومشايخ وآباء وفاعليات اجتماعية وتربوية وثقافية.

وبعد اتصالات واسعة مع كل المسؤولين والاجهزة الأمنية، والتواصل مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي تابع شخصيا الموضوع مع الاجهزة الأمنية بكل فروعها، والتي نفت قيامها باعتقال الشيخ الرفاعي أو توقيفه، أكدوا أن “الرفاعي هو من عداد الجهاز الديني التابع لدار الفتوى، ويتمتع بسائر الحقوق المادية والمعنوية”، مطالبين “قادة الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصيره بعد مرور أكثر من 36 ساعة على اختفائه، وإفادتنا عن مكانه من خلال تعقب رقم هاتفه وتحليل الكاميرات الموجودة في محيط منطقة بساتين طرابلس والميناء حيث مكان اختفائه”، داعين الجميع إلى “عدم الانجرار الى الاشاعات وإلقاء الاتهامات جزافا منعا للفتنة”.

وقد أجرى المفتي دريان اتصالا بالحضور، أكد فيه متابعته الحثيثة “لهذا الملف مع سائر الاجهزة الأمنية والمسؤولين”، مشددا على “أهمية هذا الملف وأولوية متابعته”، داعيا الجميع إلى “التروي والتعقل وعدم الانجرار وراء الفتنة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    غادة عون
    القاضية عون: انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي يوضح: لم ولن أتدخل بعمل القضاء
    عناصر من قوى الأمن
    أموال ومصاغ ذهبية.. سارق منزلين في بلدة عانوت بقبضة قوى الأمن

    الأكثر قراءة

    فرانك هوغيربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد دقائق من وقوع الزلزل.. عالم الزلازل الهولندي يضرب من جديد: حذرتكم!
    بركان إيافيالايوكل الأيسلندي (أرشيفية من فرانس برس)
    بركانٌ يغلي تحت الماء.. هل يستيقظ "وحش" البحر المتوسط؟
    صورة توضح طبقات قشرة الأرض
    اكتشاف علمي مثير في اللب الداخلي للكوكب.. أرض داخل الأرض؟