اجتماع طارئ لمجلس القضاء غداً لبحث اعتكاف القضاة

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، جميع أعضاء المجلس إلى اجتماع عاجل وطارئ يعقده الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غدٍ السبت، للبحث في اعتكاف القضاة الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، والذي ينذر بشلل مرفق العدالة بشكل كامل.

وأكد مرجع قضائي بارز لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، أن القاضي عبّود “يقود منذ ساعات بعد الظهر، حملة اتصالات واسعة مع القضاة والوزارات المختصّة، لتدارك الوضع وتلبية الحاجات التي حملت القضاة على إصدار بيان الاعتكاف، ومنها معالجة انقطاع المياه والتيار الكهربائي عن قصور العدل، وغياب النظافة وغيرها من الأمور الحياتية”.

وشدد المصدر على أن “مجلس القضاء يتفهّم صرخة القضاة ومطالبهم، لكنه يأمل بأن يبقى القضاء على قدر آمال اللبنانيين، وموئلاً للعدالة وإيصال الناس إلى حقوقهم”، معترفاً أن القضاء “يمرّ الآن بأدق مراحله، وأنه بات جزءاً من حالة الاهتراء التي تصيب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها”.